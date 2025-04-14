Загострення торгової війни

Відповідні сторінки зникли як з офіційного сайту Tesla у Китаї, так і з мініпрограми компанії у популярному сервісі WeChat, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Хоча офіційних коментарів Tesla наразі немає, такий крок виглядає очікуваним на тлі загострення торгової війни між США та Китаєм.

Напередодні Пекін запровадив підвищені мита на американські товари – до 125%, у відповідь на рішення Вашингтона, ініційоване Дональдом Трампом, підвищити тарифи на китайський імпорт до 145%.

Важливо. У результаті нових мит вартість американських електромобілів для китайських покупців суттєво зростає, що робить їх менш конкурентоспроможними порівняно з електрокарами місцевого виробництва.

Позиції Tesla слабшають

Крім митного тиску, позиції Tesla на китайському ринку слабшають через посилення конкуренції з боку таких гравців, як BYD, та зниження попиту на преміальні моделі.

Аналітики також пов'язують падіння інтересу з відсутністю значних оновлень у Model S та X, а також громадською критикою Ілона Маска, включно з його політичними заявами.

За даними за перший квартал 2025 року, глобальні постачання преміальних моделей Tesla, включно з Model S, Model X та Cybertruck, впали на 25%.