Які сфери під ударом

Найбільше вплив відчувають клієнти компанії у сферах роздрібної торгівлі, туризму та автомобільної промисловості. Про це заявив генеральний директор компанії Крітівасан, повідомляє Reuters, передає 24 Канал.

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За його словами, саме ці галузі можуть найближчим часом змінити підхід до управління бюджетами, щоб адаптуватися до нових умов.

Відтак, хоч ситуація поки що і не призвела до конкретних скорочень, можливість оптимізації витрат клієнтами у постраждалих секторах розглядається у випадку подальшої затримки з прийняттям рішень.

Яким є прогноз ринку

При цьому банківський і фінансовий сектор, що забезпечує близько третини доходів TCS, залишається стабільним і не демонструє негативної динаміки.

Роздрібна торгівля та виробництво – другий і четвертий за значенням напрямки у структурі прибутків компанії.

Водночас під час квартального звіту TCS утрималась від прогнозів щодо прибутку на четвертий квартал і відзначила, що клієнти з обережністю підходять до запуску нових, особливо дискреційних, проєктів.