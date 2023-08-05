АМКУ оштрафувало сигаретного дистриб'ютора "Тедіс" на 548 мільйонів гривень: яким було порушення

ТОВ "Тедіс Україна" заплатить шалений штраф до українського бюджету. Суд вже виніс відповідне рішення за порушення майже десятирічної давнини.

В АМКУ повідомили про те, що виграли справу проти ТОВ "Тедіс Україна". Тепер компанія повинна заплатити великий штраф та чималу пеню.

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Який розмір штрафу та за яке порушення

Ще у 2016 році АМКУ звинуватив ТОВ "Тедіс Україна" в тому, що компанія зловживала монопольним становищем на ринку сигарет у 2013 – 2015 роках. За це відомство оштрафувало дистриб'ютора сигарет на 431 мільйон гривень.

Штрафи "Тедіс" сплачував частинами в 2017 – 2020 роках, але не виконав додаткові зобов'язання у повному обсязі. За це АМКУ знову наклав штраф на компанію, цього разу – на понад 274 мільйони гривень.

"Тедіс" намагався оскаржити це рішення у Верховному суді, але отримав відмову у задоволенні касаційної скарги. Це рішення суду є остаточним та не підлягає оскарженню.

Як повідомили в АМКУ, загальна сума штрафу та пені складе 548 мільйонів гривень.