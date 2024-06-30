У США подали позов на Temu: маркетплейс підозрюють у продажі особистих даних

Додаток для покупок китайських товарів Temu швидко набув популярності. Однак виявляється, що у компанії окрім бізнес-цілей були ще й шпигунські.

Позов через шпигунство

Тім Гріффін, який є генеральним прокурором Арканзасу, подав позов на Temu. Він вважає, що додаток є "небезпечним шкідливим ПЗ", яке монетизує персональні дані користувачів.

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Гріффін посилався на дослідження на повідомлення в ЗМІ, в яких стверджується, що Temu після встановлення отримує необмежений доступ до операційної системи телефону. Він збирає дані про місце розташування, контакти, текстові повідомлення, інші додатки та навіть має доступ до камери.

Temu розроблено так, щоб цей доступ залишався непомітним навіть для досвідчених користувачів,

– йдеться у судовій скарзі.

Прокурор також стверджує, що додаток може Temu розроблено так, щоб цей доступ залишався непомітним навіть для досвідчених користувачів. Гріффін побоюється, що згодом дані громадян США продають третім особам.

Які є аргументи на користь скарги

PDD Holdings змушений ділитися даними з китайським урядом, тому Grizzly Research вважає Temu прикриттям для шпигунської діяльності. Сотні скарг у Better Business Bureau на низьку якість товару на маркетплейсі лише підтверджують, що мета застосунку – збір даних, а не торгівля.

Якщо вину Temu доведуть, компанія буде змушена сплатити 10 тисяч доларів за кожне порушення, також в неї конфіскують прибуток за рекламу.