В Росії роботи немає: фонд дочки Путіна фінансує відкриття ІТ-компаній в Індії

Фонд "Іннопрактика", який очолює Катерина Тихонова – донька російського диктатора Володимира Путіна, відкриє технологічний хаб у столиці Індії. Його мета– підтримка російських ІТ-компаній за межами країни на тлі краху експорту після початку повномасштабної війни проти України.

Мережа формату БРІКС+

У фонді заявили, що вже створили аналогічну структуру в Китаї, а також ведуть перемовини про запуск таких майданчиків в ОАЕ, Бразилії та ПАР. Формально йдеться про розвиток мережі у рамках формату БРІКС+, передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Технохаби позиціонують як простори для об'єднання ІТ-фахівців задля розробки нових продуктів, просування технологій та розширення присутності російських компаній на зовнішніх ринках.

В Росії занепав ІТ-ринок

Згідно з даними Центробанку Росії, експорт російського програмного забезпечення з 2021 року обвалився майже вчетверо – з 7,4 мільярди доларів до 1,9 мільярдів доларів у 2024-му.

Причина – втрата основних ринків США та ЄС. Попри спроби переорієнтуватися на "дружні" країни, компенсувати ці втрати не вдалося.

Вплив війни

Фонд Тихонової має потужну підтримку російських державних структур і корпорацій, зокрема Роснєфті, Газпрому, Ростеху, ВТБ і Сколково.

Після вторгнення Росії в Україну США запровадили персональні санкції проти дочок Путіна, зазначивши, що їхня діяльність напряму пов'язана з підтримкою російської армії та оборонного комплексу.