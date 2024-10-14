Сотні працівників в обмін на ШІ: TikTok скорочує штат
14 жовтня 2024, 09:34Читать новость на русском
Джерело:Reuters
TikTok скорочує своїх працівників та поступово замінює їх на штучний інтелект. Мовиться про штат модераторів контенту.
TikTok скорочує штат
Компанія скоротила свій підрозділ у Малайзії та, за інформацією джерел Reuters, звільнила близько 700 працівників. Попри це офіційна версія свідчить, що таких працівників всього 500.
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Також TikTok й надалі впроваджуватиме ШІ у свою роботу, тому варто очікувати на нові звільнення.
Нагадаємо! На власника соцмережі, ByteDance, нині працює близько 110 тисяч співробітників у понад 200 містах у світі.