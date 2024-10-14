TikTok скорочує штат

Компанія скоротила свій підрозділ у Малайзії та, за інформацією джерел Reuters, звільнила близько 700 працівників. Попри це офіційна версія свідчить, що таких працівників всього 500.

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Також TikTok й надалі впроваджуватиме ШІ у свою роботу, тому варто очікувати на нові звільнення.

Нагадаємо! На власника соцмережі, ByteDance, нині працює близько 110 тисяч співробітників у понад 200 містах у світі.