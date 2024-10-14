Ласий лот

Український науково-дослідний і проєктно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів "НДІБМВ" незабаром перейде у приватні руки. Про це стало відомо з даних "Prozorro.Продажі".

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ФДМУ встановив стартову ціну єдиного майнового комплексу на рівні 87,2 мільйона гривень.

Що відомо про об'єкт

Найбільший інтерес для інвесторів може складати адміністративна будівля площею 5151,8 квадратних метра, розташована на вулиці Костянтинівській, 68. Це біля станції метро "Тараса Шевченка" на Подолі.

НДІБМВ заснували у 1928 році, це була філія Харківського науково-дослідного інституту силікатної промисловості. Цей інститут брав участь у реставрації таких визначних об'єктів як Національний театр опери та балету, Золоті ворота, Майдан Незалежності та Андріївський узвіз.