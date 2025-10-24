Трамп скасував вирок засновнику Binance і низці криптопідприємців
- Президент Трамп оголосив про помилування засновника Binance Чанпена Чжао та кількох інших криптопідприємців.
- Помилування є частиною ініціативи Трампа щодо перегляду політики Байдена стосовно криптовалют.
Президент США Дональд Трамп оголосив про помилування засновника найбільшої у світі криптобіржі Binance Чанпена Чжао, якого раніше засудили за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей.
Чанпена Чжао помилувано?
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву прес-секретарки Білого дому Керолайн Лівітт, інформує 24 Канал.
Президент Трамп скористався своїми конституційними повноваженнями, помилувавши Чжао, який зазнав переслідування з боку адміністрації Байдена в межах її війни проти криптовалют,
– заявила Лівітт.
Разом із Чжао помилування отримали ще кілька криптопідприємців, зокрема засновник даркнет-майданчика Silk Road Росс Ульбріхт, який відбував довічне ув'язнення, та засновники біржі BitMEX.
Що цьому передувало?
Довідково. Binance, створена Чжао у 2017 році, стала найбільшою криптобіржею у світі, однак потрапила під тиск регуляторів США через недотримання правил комплаєнсу.
- У квітні минулого року суд визнав Чжао винним у порушенні закону про боротьбу з відмиванням коштів. Йому загрожувало до трьох років ув'язнення. У 2023 році він пішов із посади CEO Binance та погодився сплатити штраф у 50 млн доларів.
- Помилування Чжао стало частиною ширшої ініціативи Трампа щодо перегляду політики Байдена стосовно криптовалют. Раніше він також помилував понад тисячу учасників заворушень біля Капітолію 2021 року.