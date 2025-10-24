Трамп скасував вирок засновнику Binance і низці криптопідприємців

Президент США Дональд Трамп оголосив про помилування засновника найбільшої у світі криптобіржі Binance Чанпена Чжао, якого раніше засудили за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей.

Чанпена Чжао помилувано?

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву прес-секретарки Білого дому Керолайн Лівітт, інформує 24 Канал.

Дивіться також Знесли повністю: масштабну реконструкцію Білого дому видно на супутникових знімках

Президент Трамп скористався своїми конституційними повноваженнями, помилувавши Чжао, який зазнав переслідування з боку адміністрації Байдена в межах її війни проти криптовалют,

– заявила Лівітт.

Разом із Чжао помилування отримали ще кілька криптопідприємців, зокрема засновник даркнет-майданчика Silk Road Росс Ульбріхт, який відбував довічне ув'язнення, та засновники біржі BitMEX.

Що цьому передувало?

Довідково. Binance, створена Чжао у 2017 році, стала найбільшою криптобіржею у світі, однак потрапила під тиск регуляторів США через недотримання правил комплаєнсу.