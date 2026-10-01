Аукціон з продажу Gulliver провалився: що буде зі скандальним ТРЦ

Аукціон з продажу столичного комплексу Gulliver не відбувся, оскільки жоден потенційний покупець не подав заявку. Тепер Ощадбанк та Укрексімбанк мають визначити подальшу стратегію.

Аукціон не відбувся через відсутність заявок

30 вересня о 20:00 завершився прийом пропозицій для участі в аукціоні з продажу комплексу Gulliver у системі Prozorro.Продажі. Однак до завершення прийому заявок на участь у торгах не надійшло, повідомив Ощадбанк.

Через це запланований трираундовий англійський аукціон не відбувся. Тепер подальші кроки щодо продажу активу визначатимуть наглядові ради обох державних банків. На рішення впливатимуть:

ситуація на ринку;

готовність потенційних інвесторів придбати актив;

безпекові ризики;

можливі моделі та строки подальшої реалізації Gulliver.

Голова правління Ощадбанку Юрій Каціон зазначив, що інтерес до активу є, однак потенційні інвестори залишаються обережними через воєнні ризики.

Далі оцінюватимемо готовність ринку та потенційних інвесторів до придбання активу й визначатимемо можливі моделі та терміни його продажу. Для нас як для державного банку важливо, щоб реалізація активу відбувалась максимально прозоро й з найбільшим можливим фінансовим результатом, який впливатиме на сплачені державі податки і дивіденди. Тому рішення будемо ухвалювати зважено,

– зазначив Каціон.

Що відомо про Gulliver

Рішення виставити Gulliver на продаж ухвалили наприкінці липня 2026 року. ТРЦ виставили на продаж зі стартовою ціною 9,235 мільярдів гривень без ПДВ. На фінальну суму продажу мав нараховуватися ПДВ. У доларовому еквіваленті стартова вартість становила близько 207 мільйонів доларів.

Продаж передбачав повну оплату вартості комплексу в день укладення договору купівлі-продажу. Сам комплекс перебуває у спільній власності державних банків:

80% належить Ощадбанку;

20% – Укрексімбанку.

Наприкінці весни 2025-го Gulliver було передано у власність банків на підставі закону про іпотеку, стягнення відбулося через іпотечне застереження, без судового розгляду. Компанія "Три О" заявляла, що "вживатиме всіх передбачених законом заходів для відновлення прав на актив". Вже 30 жовтня комплекс зупинив роботу, а знову повноцінно запрацював 1 лютого 2026-го.



