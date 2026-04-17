Що відомо про продаж ТРЦ?

СЕО "Ощадбанку" Юрій Каціон каже, що попередній власник намагається перешкоджати роботі ТРЦ, пише UCSC.

Дивіться також Скандальна історія про об'єднання з Vodafone: у Київстарі розповіли, що це означає

Відомо, що з 1 лютого Gulliver працює у звичайному режимі, а майже всі орендарі повернулись на свої місця. Також тривають судові спори з колишнім власником через перешкоджання роботі центру.

Ми найближчим часом оголосимо про початок продажу цього комплексу на аукціоні на майданчику Prozorro,

– розповів Каціон.

Очільник банку зазначив, що вважає випадок з ТРЦ Gulliver важливим для інвестиційного клімату та банківської галузі зокрема, оскільки банку вдалось стягнути предмет застави за кредитом попри великий спротив власника.

