Що відомо про продаж ТРЦ?
СЕО "Ощадбанку" Юрій Каціон каже, що попередній власник намагається перешкоджати роботі ТРЦ, пише UCSC.
Відомо, що з 1 лютого Gulliver працює у звичайному режимі, а майже всі орендарі повернулись на свої місця. Також тривають судові спори з колишнім власником через перешкоджання роботі центру.
Ми найближчим часом оголосимо про початок продажу цього комплексу на аукціоні на майданчику Prozorro,
– розповів Каціон.
Очільник банку зазначив, що вважає випадок з ТРЦ Gulliver важливим для інвестиційного клімату та банківської галузі зокрема, оскільки банку вдалось стягнути предмет застави за кредитом попри великий спротив власника.
Що відомо про ситуацію з ТРЦ Gulliver?
- 26 липня 2025 року ТРЦ Gulliver став власністю державного консорціуму, до якого входять Ощадбанк і Укрексімбанк. Тодікомпанії, пов'язані з Віктором Поліщуком, припинили обслуговування кредитів, а директорці комплексу Ірині Круппі було оголошено підозру у завищенні податкового кредиту з ПДВ.
- 17 жовтня Шевченківський райсуд Києва зняв арешт з Gulliver, накладений у межах кримінальної справи щодо посадових осіб ТОВ "Три О" за підозрою в ухиленні від сплати податків. Ощадбанк та Укрексімбанк, які отримали право власності на комплекс через боргові зобов'язання, розпочали роботу над стабілізацією управління
- 30 жовтня ТРЦ Gulliver у Києві тимчасово закрили через корпоративний конфлікт між новими власниками – державними банками і колишнім керівництвом. Колишні власники саботують передачу управління, що створює ризики для безпеки відвідувачів та орендарів, і це стало підставою для призупинення роботи центру.
- Всіх орендарів ТРЦ Gulliver було звільнено від орендних платежів на весь час тимчасового призупинення його роботи.
- 12 грудня розпочалося поступове відкриття для відвідувачів першого та мінус першого поверхів ТРЦ Gulliver, зокрема понад 40 магазинів, включаючи парфумерні, ювелірні та модні бренди. Уже з 1 лютого ТРЦ запрацбвав на повну.