Что известно о продаже ТРЦ?

СЕО "Ощадбанка" Юрий Кацион говорит, что предыдущий владелец пытается препятствовать работе ТРЦ, пишет UCSC.

Смотрите также Скандальная история об объединении с Vodafone: в Киевстаре рассказали, что это значит

Известно, что с 1 февраля Gulliver работает в обычном режиме, а почти все арендаторы вернулись на свои места. Также продолжаются судебные споры с бывшим владельцем из-за препятствования работе центра.

Мы в ближайшее время объявим о начале продажи этого комплекса на аукционе на площадке Prozorro,

– рассказал Кацион.

Глава банка отметил, что считает случай с ТРЦ Gulliver важным для инвестиционного климата и банковской отрасли в частности, поскольку банку удалось взыскать предмет залога по кредиту несмотря на большое сопротивление владельца.

Что известно о ситуации с ТРЦ Gulliver?