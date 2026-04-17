Что известно о продаже ТРЦ?
СЕО "Ощадбанка" Юрий Кацион говорит, что предыдущий владелец пытается препятствовать работе ТРЦ, пишет UCSC.
Известно, что с 1 февраля Gulliver работает в обычном режиме, а почти все арендаторы вернулись на свои места. Также продолжаются судебные споры с бывшим владельцем из-за препятствования работе центра.
Мы в ближайшее время объявим о начале продажи этого комплекса на аукционе на площадке Prozorro,
– рассказал Кацион.
Глава банка отметил, что считает случай с ТРЦ Gulliver важным для инвестиционного климата и банковской отрасли в частности, поскольку банку удалось взыскать предмет залога по кредиту несмотря на большое сопротивление владельца.
Что известно о ситуации с ТРЦ Gulliver?
- 26 июля 2025 года ТРЦ Gulliver стал собственностью государственного консорциума, в который входят Ощадбанк и Укрэксимбанк. Тогда компании, связанные с Виктором Полищуком, прекратили обслуживание кредитов, а директору комплекса Ирине Круппе было объявлено подозрение в завышении налогового кредита по НДС.
- 17 октября Шевченковский райсуд Киева снял арест с Gulliver, наложенный в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц ООО "Три О" по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Ощадбанк и Укрэксимбанк, которые получили право собственности на комплекс из-за долговых обязательств, начали работу над стабилизацией управления
- 30 октября ТРЦ Gulliver в Киеве временно закрыли из-за корпоративного конфликта между новыми владельцами – государственными банками и бывшим руководством. Бывшие владельцы саботируют передачу управления, что создает риски для безопасности посетителей и арендаторов, и это стало основанием для приостановления работы центра.
- Все арендаторы ТРЦ Gulliver были освобождены от арендных платежей на все время временного приостановления его работы.
- 12 декабря началось постепенное открытие для посетителей первого и минус первого этажей ТРЦ Gulliver, в частности более 40 магазинов, включая парфюмерные, ювелирные и модные бренды. Уже с 1 февраля ТРЦ заработал на полную мощность.