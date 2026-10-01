Аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок

30 сентября в 20:00 завершился прием предложений для участия в аукционе по продаже комплекса "Gulliver" в системе Prozorro.Продажи. Однако до окончания приема заявок на участие в торгах не поступило ни одной заявки, сообщил Ощадбанк.

В связи с этим запланированный трехраундовый английский аукцион не состоялся. Теперь дальнейшие шаги по продаже актива будут определять наблюдательные советы обоих государственных банков. На решение будут влиять:

ситуация на рынке;

готовность потенциальных инвесторов приобрести актив;

риски безопасности;

возможные модели и сроки дальнейшей реализации Gulliver.

Председатель правления "Ощадбанка" Юрий Кацион отметил, что интерес к активу есть, однако потенциальные инвесторы остаются осторожными из-за военных рисков.

Далее мы будем оценивать готовность рынка и потенциальных инвесторов к приобретению актива и определять возможные модели и сроки его продажи. Для нас, как для государственного банка, важно, чтобы реализация актива происходила максимально прозрачно и с наибольшим возможным финансовым результатом, который повлияет на выплачиваемые государству налоги и дивиденды. Поэтому решение будем принимать взвешенно,

– отметил Кацион.

Что известно о Gulliver

Решение выставить "Гулливера" на продажу было принято в конце июля 2026 года. ТРЦ выставили на продажу со стартовой ценой 9,235 миллиардов гривен без НДС. К итоговой сумме продажи должен был начисляться НДС. В долларовом эквиваленте стартовая стоимость составляла около 207 миллионов долларов.

Продажа предусматривала полную оплату стоимости комплекса в день заключения договора купли-продажи. Сам комплекс находится в совместной собственности государственных банков:

80 % принадлежит Ощадбанку;

20% – "Укрэксимбанку".

В конце весны 2025 года "Gulliver" был передан в собственность банков на основании закона об ипотеке, взыскание произошло через ипотечную оговорку, без судебного разбирательства. Компания "Три О" заявляла, что "будет принимать все предусмотренные законом меры для восстановления прав на актив". Уже 30 октября комплекс приостановил работу, а вновь полноценно заработал 1 февраля 2026 года.