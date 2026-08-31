Хто забере Gulliver: найбільший ТРЦ Києва виставили на аукціон за 9 мільярдів гривень

Державні Ощадбанк та Укрексімбанк 31 серпня виставили багатофункціональний комплекс Gulliver у центрі Києва на відкритий аукціон у системі Prozorro.Продажі. Стартова вартість об'єкта становить 9,2 мільярдів гривень.

Що продають

ТРЦ Gulliver – це багатофункціональний комплекс площею понад 157 000 квадратних метрів, він поєднує торговельно-розважальну частину та бізнес-центр. Комплекс розташований у центральній частині Києва, неподалік від трьох станцій метро.пише Forbes.

Голова правління Ощадбанку Юрій Каціон наголосив, що відкритий аукціон має допомогти визначити ринкову вартість активу. Потенційні покупці зможуть ознайомитися з умовами продажу та документацією і подати заявки через майданчики, підключені до системи Prozorro.Продажі.

Прозорий конкурентний аукціон дасть можливість сформувати ринкову ціну активу та залучити до торгів як українських, так і міжнародних інвесторів,

– заявив Каціон.

За його словами, Gulliver має сильні операційні показники, сформовану базу орендарів і можливості для подальшого розвитку. Для державного банку важливо продати актив за максимально можливою ціною, оскільки це може вплинути на майбутні надходження до бюджету через податки та дивіденди Ощадбанку.

Хто зараз володіє Gulliver

Комплекс перебуває у власності консорціуму двох державних банків: Ощадбанку належить 80% активу, а Укрексімбанку – 20%. Рішення про продаж Gulliver наглядові ради обох банків ухвалили наприкінці липня 2026 року.

Раніше реальним власником комплексу називали бізнесмена Віктора Поліщука. Він особисто поручився за кредитом, за рахунок якого фінансувалося будівництво ТРЦ. Офіційно актив належав компанії "Три О", власником якої був В'ячеслав Ігнатенко.



