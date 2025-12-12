ТРЦ Gulliver поступово відкривають для киян, пише 24 Канал з посиланням на Ощадбанк.

Загалом відновили свою роботу понад 40 магазинів:

Супермаркет "Сільпо" та аптека "Біла ромашка" відновлюють свою роботу 15 грудня, адже вони потребують більше часу для завезення повного асортименту продукції. Таким чином буде відновлена робота майже всіх закладів першого та мінус першого поверхів.

26 липня 2025 року ТРЦ Gulliver став власністю державного консорціуму, до якого входять Ощадбанк і Укрексімбанк. Тодікомпанії, пов'язані з Віктором Поліщуком, припинили обслуговування кредитів, а директорці комплексу Ірині Круппі було оголошено підозру у завищенні податкового кредиту з ПДВ.

17 жовтня Шевченківський райсуд Києва зняв арешт з Gulliver, накладений у межах кримінальної справи щодо посадових осіб ТОВ "Три О" за підозрою в ухиленні від сплати податків. Ощадбанк та Укрексімбанк, які отримали право власності на комплекс через боргові зобов'язання, розпочали роботу над стабілізацією управління

30 жовтня ТРЦ Gulliver у Києві тимчасово закрили через корпоративний конфлікт між новими власниками – державними банками і колишнім керівництвом. Колишні власники саботують передачу управління, що створює ризики для безпеки відвідувачів та орендарів, і це стало підставою для призупинення роботи центру.