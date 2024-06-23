Шалений результат: ціна об'єкта у Рівному на аукціоні виросла аж у 4357 разів

23 червня 2024, 15:55
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Джерело:

Фонд державного майна

Фонд держмайна продовжує розпродаж неліквідних об'єктів. Подекуди результати торгів просто приголомшливі.

Космічний ріст ціни на аукціоні 

Фонд держмайна розповів про успішний аукціон з приватизації об'єкта в Рівному. Йдеться про нежитлову двоповерхову будівлю в центрі міста. 

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Увагу привертає шалений ріст ціни об'єкта  на вулиці Пересопницькій площею у 545 квадратних метрів. Його стартова вартість складала лише кілька тисяч, а кінцева ставка склала десятки мільйонів гривень. 

На онлайн-торгах вартість нерухомого майна на Рівненщині зі стартової 6 875 гривень виросла до 30 мільйонів гривень Участь в аукціоні взяли 35 учасників,
– повідомили у Фонді.

Переможець аукціону має 20 днів, аби внести гроші та стати повноцінним власником об'єкта. 

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Приватизація триває 

Впродовж періоду з січня по травень Фонд держмайна реалізував 181 об'єкт державної власності. Загальна сума, яку вдалося виручити – 965 мільйонів гривень.

Також повідомлялося про рекордну кількість учасників приватизаційних аукціонів. В середньому за об'єкт змагаються понад 5 бізнесменів. 

Автор: Ярослав Сиваківський