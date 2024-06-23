Космический рост цены на аукционе
Фонд госимущества рассказал об успешном аукционе по приватизации объекта в Ровно. Речь идет о нежилом двухэтажном здании в центре города.
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Внимание привлекает безумный рост цены объекта на улице Пересопницкой площадью в 545 квадратных метров. Его стартовая стоимость составляла всего несколько тысяч, а конечная ставка составила десятки миллионов гривен.
На онлайн-торгах стоимость недвижимого имущества на Ровенщине со стартовой 6 875 гривен выросла до 30 миллионов гривен. Участие в аукционе приняли 35 участников,
– сообщили в Фонде.
Победитель аукциона имеет 20 дней, чтобы внести деньги и стать полноценным владельцем объекта.
Приватизация продолжается
В течение периода с января по май Фонд госимущества реализовал 181 объект государственной собственности. Общая сумма, которую удалось выручить – 965 миллионов гривен.
Также сообщалось о рекордном количестве участников приватизационных аукционов. В среднем за объект соревнуются более 5 бизнесменов.