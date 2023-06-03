Все ще мріють про метавсесвіти: Meta створює гарнітуру за 500 доларів

Компанія Meta оголосила, що незабаром випустить Quest 3 VR. Розробники вже анонсували багато переваг пристрою, але й заплатити за нього доведеться кругленьку суму.

Компанія Цукерберга Meta все ще вірить у бум віртуальної реальності, хоча значно скоротила інвестиції у цей напрям. Незабаром на ринок вийде нова гарнітура Quest 3 VR.

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Чому гарнітура від Meta буде коштувати 500 доларів

Quest 3 VR – це нове покоління гарнітур доповненої та змішаної реальності. Цей девайс матиме вищу роздільну здатність, високу продуктивність та менші розміри. Втім, і коштувати він буде відповідно – за базову версію на 128 гігабайтів потрібно буде викласти 500 доларів. Комплектації з іншою пам'яттю також будуть доступними, але їх вартість поки не оголошена.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це,пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

На ринок нова гарнітура від Meta повинна вийти восени 2023 року. У порівнянні з попередником Quest 2 дизайн нового девайсу легший і зручніший, а чіп Snapdragon має вдвічі кращу графічну продуктивність. Також розробникам вдалося покращити роздільну здатність, що вкрай важливо для гарнітур змішаної та доповненої реальності.

Що стосується Quest 2 VR, то ціна цих девайсів знизиться на 100 та 80 доларів за версії на 128 та 256 гігабайтів. Також повідомляється, що новий пристрій буде підтримувати всі ігри свого попередника.