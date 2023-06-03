Компания Цукерберга Meta все еще верит в бум виртуальной реальности, хотя значительно сократила инвестиции в это направление. В скором времени на рынок выйдет новая гарнитура Quest 3 VR.

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Почему гарнитура от Meta будет стоить 500 долларов

Quest 3 VR – это новое поколение гарнитур дополненной и смешанной реальности. Этот девайс будет иметь более высокое разрешение, высокую производительность и меньшие размеры. Впрочем, и стоить он будет соответственно – за базовую версию на 128 гигабайт нужно будет выложить 500 долларов. Комплектации с другой памятью также будут доступны, но их стоимость пока не объявлена.

Старт нового дела – это постоянное движение, множество задач и непрерывная коммуникация. Поэтому так важно, чтобы авто, в котором вы проводите весомую часть рабочего дня, способствовало производительности. Понимая это, Škoda Octavia предлагает современные ассистенты движения, повышенный уровень защиты, современную мультимедийную систему, беспроводное подключение телефона и ряд других опций расширяющих привычные возможности С-класса. Этот автомобиль обеспечивает уверенность как на дороге, так и бизнес-процессах.

На рынок новая гарнитура от Meta должна выйти осенью 2023 года. По сравнению с предшественником Quest 2 дизайн нового девайса легче и удобнее, а чип Snapdragon имеет вдвое лучшую графическую производительность. Также разработчикам удалось улучшить разрешение, что крайне важно для гарнитур смешанной и дополненной реальности.

Что касается Quest 2 VR, то цена этих девайсов снизится на 100 и 80 долларов по версии на 128 и 256 гигабайт. Также сообщается, что новое устройство будет поддерживать все игры предшественника.