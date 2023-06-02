В результате войны вылет каждого самолета из Украины имеет важное значение. Еще одно гражданское судно удалось эвакуировать из Львова в Варшаву.

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Какой самолет вылетел из Львова

Из львовского аэропорта вылетел авиалайнер Airbus A330-300 с мальтийской регистрацией 9H-SME. Самолет совершил успешный полет и приземлился в Варшаве.

Передвижение судна удалось зафиксировать радар Flightradar24. Это произошло только после того, как самолет пересек украинскую границу, а пилоты включили передатчик. К такому шагу прибегли из соображений безопасности.

После приземления в Варшаве самолет отправился во Францию, в город Шатору. Там воздушные суда проходят техническое обслуживание или консервацию по необходимости длительного хранения.

Этот самолет прибыл во Львов 23 февраля 2022, накануне полномасштабного вторжения оккупантов. Его арендовала украинская компания "Роза Ветров", он перевозил грузы.