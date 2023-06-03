Компанія Цукерберга Meta все ще вірить у бум віртуальної реальності, хоча значно скоротила інвестиції у цей напрям. Незабаром на ринок вийде нова гарнітура Quest 3 VR.
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Чому гарнітура від Meta буде коштувати 500 доларів
Quest 3 VR – це нове покоління гарнітур доповненої та змішаної реальності. Цей девайс матиме вищу роздільну здатність, високу продуктивність та менші розміри. Втім, і коштувати він буде відповідно – за базову версію на 128 гігабайтів потрібно буде викласти 500 доларів. Комплектації з іншою пам'яттю також будуть доступними, але їх вартість поки не оголошена.
На ринок нова гарнітура від Meta повинна вийти восени 2023 року. У порівнянні з попередником Quest 2 дизайн нового девайсу легший і зручніший, а чіп Snapdragon має вдвічі кращу графічну продуктивність. Також розробникам вдалося покращити роздільну здатність, що вкрай важливо для гарнітур змішаної та доповненої реальності.
Що стосується Quest 2 VR, то ціна цих девайсів знизиться на 100 та 80 доларів за версії на 128 та 256 гігабайтів. Також повідомляється, що новий пристрій буде підтримувати всі ігри свого попередника.