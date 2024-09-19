Яка країна може стати новим "центром постачання газу" в Європу

Між французькою TotalEnergies та турецькою держкомпанією BOTAŞ уклали угоду на 10 років. Угода стосується постачання скрапленого природного газу.

Що передбачає угода

На сайті французької компанії TotalEnergies йдеться про те, що з 2027 року компанія постачатиме турецькій держкомпанії BOTAŞ 1,1 мільйона тонн скрапленого природного газу на рік.

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Крім того, угода передбачає можливість перенаправлення вантажів до Європи.

Відомо, що на початку вересня Туреччина підписала також 10-річну угоду про постачання скрапленого газу з Shell з 2027 року, а раніше такі угоди були підписані з ExxonMobil та Оманом.

Як заявив міністр енергетики Туреччини Алпарслан Байрактар, з урахуванням імпорту трубопроводами та укладеними угодами Туреччина матиме 25 мільярдів кубометрів надлишкового газу.

Ми можемо постачати газ на європейські ринки, особливо на ринки Південно-Східної Європи, які потребують газу,

– каже Байрактар.

Цікаво! Через надлишок газу Туреччина також може вести переговори про вигідніші умови або знизити газову залежність від Росії та Ірану.

А за словами експерт з енергетики в Школі післядипломної освіти ВМС США Бренда Шаффер, Туреччина хоче позиціонувати себе як центр постачання газу. Все через те, що європейські покупці не підписали достатньо довгострокових газових контрактів.