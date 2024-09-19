Що спричинило аварію

Розслідувачі припускають, що зіткнення стало наслідком недбалості судновласника компанії Grace Ocean and Synergy, повідомляють у Міністерстві юстиції США.

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За даними слідства, аварії можна було запобігти, якби не серія легко передбачуваних помилок.

Заступник генерального прокурора США Бенджамін Мізер зазначив, що власник і оператор танкера Dali знали про проблеми з вібрацією, які призводили до відключення електроенергії на судні.

Проте, замість того, щоб вжити необхідних заходів безпеки, вони зробили навпаки,

– підкреслив він.

За його словами, через недбалість, неправильне управління та спроби зекономити, судновласники налаштували електричні та механічні системи таким чином, що вони не змогли швидко відновити роботу двигуна та кермування після відключення енергії.

Як був зруйнований міст

26 березня в американському місті Балтімор обвалився автомобільний міст Френсіса Скотта Кі завдовжки 2,5 км після зіткнення з 300-метровим контейнеровозом Dali під прапором Сінгапуру. Судно прямувало з порту Балтімора до Коломбо, Шрі-Ланка, і було зафрахтоване компанією Maersk.

До речі! В результаті аварії кілька автомобілів, включаючи вантажівку з причепом, впали з мосту в річку Патапско. Контейнеровоз застряг серед уламків мосту, що обвалився, і подія призвела до загибелі шістьох людей.