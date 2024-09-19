Что стало причиной аварии

Расследователи предполагают, что столкновение стало следствием халатности судовладельца компании Grace Ocean and Synergy, сообщают в Министерстве юстиции США.

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По данным следствия, аварии можно было предотвратить, если бы не серия легко предсказуемых ошибок.

Заместитель генерального прокурора США Бенджамин Мизер отметил, что владелец и оператор танкера Dali знали о проблемах с вибрацией, которые приводили к отключению электроэнергии на судне.

Однако, вместо того, чтобы принять необходимые меры безопасности, они сделали наоборот,

– подчеркнул он.

По его словам, из-за халатности, неправильное управление и попытки сэкономить, судовладельцы настроили электрические и механические системы таким образом, что они не смогли быстро восстановить работу двигателя и управления после отключения энергии.

Как был разрушен мост

26 марта в американском городе Балтимор обвалился автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки длиной 2,5 км после столкновения с 300-метровым контейнеровозом Dali под флагом Сингапура. Судно направлялось из порта Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка, и было зафрахтовано компанией Maersk.

Кстати! В результате аварии несколько автомобилей, включая грузовик с прицепом, упали с моста в реку Патапско. Контейнеровоз застрял среди обломков обвалившегося, моста, и происшествие привело к гибели шестерых людей.