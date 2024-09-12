Нова програма – нові можливості

"Приватбанк" підписав нову угоду з Європейським банком реконструкції та розвитку. Вона дозволяє розподілити ризики на кредити на суму в 400 мільйонів євро.

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Зокрема, ЄБРР зобов'язується покривати до 50% ризику українського банку. Нова програма буде підтримувати такі проєкти:

інвестиційні цілі;

забезпечення енергонезалежності для бізнес-клієнтів;

підтримка жіночого, ветеранського, релокованого або постраждалого від війни бізнесу;

ОСББ, приватні особи, -мікро, малі та середні клієнти.

Які переваги дає нова угода

Завдяки новому партнерству з ЄБРР "Приватбанк" може розширити фінансування проєктів, які стосується виробництва харчових продуктів, енергоефективності та виробленню енергії в країні.

До речі, зараз ЄБРР є одним із найбільших інвесторів в Україні. Установа сфокусована на підтримці приватного сектору, енергетичній безпеці, критичній інфраструктурі, торгівлі та продовольчій безпеці.