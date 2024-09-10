Які вигоди можуть отримати українці від програми

Як повідомили в НБУ, передає 24 Канал, за покупку товарів українських виробників, які підтримали програму "Національний кешбек", українці зможуть отримувати щомісяця до 3 тисяч гривень.

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Зверніть увагу! Наразі відомо, що до програми через портал Дія долучились ⁠⁠713 українських виробників. Вони зареєстрували понад 130 тисяч товарів.

Як приєднатися до програми "Національного кешбеку":

У телефонному застосунку чи відділенні свого банку відкрийте карту для виплати кешбеку. Вона може бути як віртуальна, так і фізична.

Після цього варто визначити картку, з якої відбуватиметься оплата товарів.

До речі, якщо є більше аніж одна картка у різних банках, якими користується особа, з них усіх може нараховуватися кешбек. Це можна зробити, уточнивши усі деталі у представників банку.

Після цього варто оновити застосунок Дія та обрати послугу "Національний кешбек".

Декількома кліками потрібно доєднати створену картку до програми. Кошти надходитимуть на картку щомісяця, а відстежувати їх можна через Дію.