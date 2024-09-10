Какие выгоды могут получить украинцы от программы

Как сообщили в НБУ, передает 24 Канал, за покупку товаров украинских производителей, которые поддержали программу "Национальный кэшбек", украинцы смогут получать ежемесячно до 3 тысяч гривен.

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Обратите внимание! Сейчас известно, что к программе через портал Дия присоединились 713 украинских производителей. Они зарегистрировали более 130 тысяч товаров.

Как присоединиться к программе "Национального кэшбэка":

В телефонном приложении или отделении своего банка откройте карту для выплаты кэшбека. Она может быть как виртуальная, так и физическая.

После этого следует определить карточку, с которой будет происходить оплата товаров.

Кстати, если есть более чем одна карта в разных банках, которыми пользуется лицо, с них всех может начисляться кэшбек. Это можно сделать, уточнив все детали у представителей банка.

После этого следует обновить приложение Дия и выбрать услугу "Национальный кэшбек".

Несколькими кликами нужно присоединить созданную карту к программе. Средства будут поступать на карту ежемесячно, а отслеживать их можно через Дию.