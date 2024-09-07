Новые желающие

Министерство культуры и информационной политики Украины хочет добавить книги и услуги книжных магазинов в программу "Национальный кэшбек". Соответствующее заявление появилось на сайте ведомства.

Читайте также "Национальный кэшбек": Приватбанк и Ощадбанк присоединились к программе

Кроме того, что книгоиздатели и их продукция отсутствуют в программе, аккумулированные ею средства нельзя потратить на книги. Поэтому министерство предлагает исправить эту ситуацию, тем более, что "еПоддержка" показала хороший результат.

За два месяца ее действия, с декабря 2021 по февраль 2022 года, почти 9 миллионов украинцев потратили всего 3,4 миллиарда грн, больше всего средств ушли именно на приобретение книг,

– напомнили в Минкульте.

Сколько можно получить и на что потратить

Бета-версия программы "Национальный кэшбек" будет работать один месяц. Нужно оформить специальную карточку (физическую или в банковском приложении), на которую будет зачисляться до 10% от покупки товара украинского производителя, который зарегистрирован в программе.

Максимальная сумма накопления – 3 тысячи гривен. Их можно потратить на коммуналку, транспорт, лечение, мобильную связь, спорт, кино, задонатить на ВСУ или купить военные облигации. Снять наличные с карты будет невозможно.