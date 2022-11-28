Twitter під керуванням Ілона Маска вже втратив сотні мільйонів доларів

Ринковий спостерігач Media Matters for America заявив, що Twitter під очільництвом Маска вже втратив половину своїх рекламодавців. Все через те, що компанії переймаються, як нова політика модерування контенту може позначитися на їх іміджі.

З Twitter масово тікають рекламодавці

У Media Matters for America повідомили, що 50 зі 100 найбільших рекламодавців Twitter, які витратили з 2020 року в сумі близько 2 мільярдів доларів на рекламу в соцмережі, останніми тижнями або оголосили про припинення рекламних компаній, або припинили розміщувати там рекламу.

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Згідно з даними станом на 21 листопада, ці компанії тільки цього року вклали в рекламу понад 750 мільйонів доларів. Однак після приходу Ілона Маска сім компаній скоротили витрати на рекламу у Твіттер практично до нуля.

Хто пішов з Twitter

Публічно заявили про припинення розміщення реклами у соцмережі: VW, Chevrolet, Chipotle Mexican Grill, Ford та Jeep.

VW, Chevrolet, Chipotle Mexican Grill, Ford та Jeep. "Тихо пішли" після приходу Маска до компанії: AMC Networks, AT&T, BlackRock, Chanel та Kellogg.

З 2020 року вони принесли Twitter понад 255 мільйонів доларів доходу і майже 118 мільйонів доларів вклали в рекламу на платформі цього року.

The Washington Post повідомила, що більше третини провідних рекламодавців Twitter не розміщували рекламу на платформі протягом останніх двох тижнів. До прикладу, Jeep та Mars не робили цього з 7 листопада.

Чому рекламодавці йдуть з Twitter

Основною причиною масового відтоку рекламодавців стало побоювання компаній щодо нової політики модерування контенту. Рекламодавці переймаються, як це позначиться на іміджі їх бренду. Так, наприклад, директор однієї з B2B-компанії повідомив про призупинення в останні тижні розміщення реклами у Твіттер, хоча раніше компанія витрачала на неї 750 тисяч доларів на місяць.

Він зауважив, що після приходу Маска у крісло керівника та власника Twitter, ефективність їхньої рекламної кампанії значно впала. З його слів це пов'язано зі зниженням активності користувачів.

Варто зауважити, що публічних прямих звинувачень у бік мільярдера не було, деякі рекламодавці заявили, що зниження ефективності реклами можуть бути пов'язані зі зміною кількості користувачів на платформі. Але разом з тим рекламодавці підкреслили, що весь хаос з керуванням Маском соцмережею "коштував їх реальних грошей".