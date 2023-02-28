Uber продає залишки бізнесу в Росії собі у збиток

Найбільший у світі сервіс таксі Uber остаточно йде з російського ринку через повномасштабну війну в Україні. Про це повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на джерела знайомі з ситуацію.

Uber йде з Росії

Російський уряд схвалив угоду з продажу Uber частки у спільному з "Яндексом" а рішення було прийняте ще минулого тижня. Тож 29%-ий пакет компанії буде продано "Яндексу" з дисконтом не менше 50%.

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Раніше "Яндекс" вже викупив частину акцій Uber у Росії, це сталось у грудні 2021 року. Тоді російська компанія придбала 4,5% акцій за 1 мільярд доларів.

За умовами угоди, компанія збиралася викупити 29% спільного підприємства, що залишилися, за 1,8 – 2 мільярди доларів до вересня 2023 року.

Після того як Uber у березні 2022 року заявив про намір прискорити продаж своєї частки через війну Україні, вартість активів просіла.

Також російські ЗМІ раніше повідомляли що "Яндекс" були не єдиною компанію яка хотіла викупити 29% Uber у Росії. Серед потенційних покупців була компанія Івана Тавріна Kismet Capital Group.

Компанія Тавріна планувала придбати 29% акцій за 925 мільйонів доларів. Це було вигідно Uber, який хотів продати свою частку у спільного підприємства з "Яндексом" якомога дорожче.

У 2023 році стало відомо, що "Яндекс" все ж таки придбає 29%, що залишилися в Uber, за 925 мільйонів доларів.