Альтернатива маршруткам: Uber хоче повернути Shuttle в Україну

Компанія Uber хоче знову спробувати запустити Shuttle в Україні. Раніше ці мікроавтобуси пропрацювали у Києві 2,5 роки.

Shuttle може незабаром повернутися в Україну. Uber всерйоз розглядає можливість повторного запуску проєкту, який вже працював в Україні понад 2 роки.

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Uber Shuttle може повернутися в Україну

У 2019 році Uber запустив Shuttle в Києві. Це дозволяло користувачам бронювати місця в мікроавтобусі, який рухався за певним маршрутом. Стоячих місць не було, плата – від 15 гривень за поїздку до 8 кілометрів.

Проєкт закрили у 2021 році. Раніше причину цього кроку компанія не озвучувала, але тепер повідомила – у всьому була винна пандемія.

Робота, зустрічі, поїздки на природу – відтепер не треба обирати між представницькою зовнішністю та потужністю, адже зі Škoda Kodiaq ви обираєте все це плюс найважливіше – комфорт та безпеку для кожного члена вашої родини. Цей флагманський кросовер поєднав найсучасніші системи допомоги водію, високу потужність та ретельно продуманий інтер'єр. Модель оснащена LED-фарами, системою Side Assist та повним приводом, аби без перешкод прокладати собі та близьким дорогу туди, де на вас чекають нові відкриття.

Єдиною причиною, через яку ми призупинили "Шаттл", насправді була проблема з COVID-19. І думаю, що ми точно хотіли б перезапустити тут цей продукт,

– заявив Метью Девлін, керівник міжнародних зв’язків Uber.

За його словами, саме віддалена робота вдарила по рентабельності проєкту, тому його вирішили згорнути. Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгення російських окупантів Shuttle частково відновив свою роботу, зокрема, проєкт запустив евакуаційні рейси громадян до кордону з Польщею.