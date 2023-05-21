Продаж реклами – чи не найбільше джерело доходів цифрових гігантів. Менеджери Youtube знайшли спосіб, який дозволить суттєво збільшити прибуток цього напрямку.

Не пропустіть Віра в себе та непохитність на шляху до мети: історії мільярдерів, які починали з нуля

Як Youtube збільшить заробіток від реклами

Як повідомили в головному офісі YouTube, під час перегляду контенту на смарттелевізорах глядачі замість двох коротких 15-секундних оголошень будуть бачити 30-секундний рекламний ролик, який неможливо буде відключити. Також повідомляється, що про повне зникнення коротких оголошень не йдеться.

YouTube модернізує заробіток на рекламі / Фото Pixabay

Рекламодавцям ці 30-секундні реклами будуть доступні через YouTube Select. Це спеціалізована рекламна платформа, яка орієнтується на 5% найпопулярніших матеріалів сервісу.

Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. І Škoda Karoq легко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Згідно з аналітикою YouTube, як мінімум 70% переглядів YouTube Select припадають саме на телевізори, що робить їх практично ідеальною платформою для інтеграції довших реклам. Усю рекламу, яку YouTube буде показувати на телевізорах, платформа буде тестувати, давши користувачам можливість поставити рекламу на паузу.

Раніше також стало відомо, що YouTube буде боротися з блокувальниками реклами. Зокрема, користувачі будуть бачити спливаючі повідомлення, які попереджатимуть: "Блокувальники реклами заборонені на YouTube". Для перегляду контенту без реклами користувачам запропонують підписатися на YouTube Premium.