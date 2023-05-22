Shuttle може незабаром повернутися в Україну. Uber всерйоз розглядає можливість повторного запуску проєкту, який вже працював в Україні понад 2 роки.

Читайте також Реклама, від якої неможливо відмовитися: Youtube розповів, як незабаром зароблятиме гроші

Uber Shuttle може повернутися в Україну

У 2019 році Uber запустив Shuttle в Києві. Це дозволяло користувачам бронювати місця в мікроавтобусі, який рухався за певним маршрутом. Стоячих місць не було, плата – від 15 гривень за поїздку до 8 кілометрів.

Проєкт закрили у 2021 році. Раніше причину цього кроку компанія не озвучувала, але тепер повідомила – у всьому була винна пандемія.

Єдиною причиною, через яку ми призупинили "Шаттл", насправді була проблема з COVID-19. І думаю, що ми точно хотіли б перезапустити тут цей продукт,

– заявив Метью Девлін, керівник міжнародних зв’язків Uber.

За його словами, саме віддалена робота вдарила по рентабельності проєкту, тому його вирішили згорнути. Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгення російських окупантів Shuttle частково відновив свою роботу, зокрема, проєкт запустив евакуаційні рейси громадян до кордону з Польщею.