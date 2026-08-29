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Бізнес Актуальні новини "Було пряме влучання": Росія зруйнувала склад "Агромат" на Київщині
29 серпня, 15:22
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"Було пряме влучання": Росія зруйнувала склад "Агромат" на Київщині

Анастасія Колеснікова

Росія атакувала інфраструктуру компанії "Агромат" на Київщині. На щастя, постраждалих немає.

Про наслідки російського обстрілу компанія розповіла у соцмережах. 

Які наслідки атаки на склад "Агромату"?

29 серпня вранці ворог поцілив в один зі складів компанії у Київській області. Внаслідок прямого влучання складське приміщення зазнало значних пошкоджень. Масштаби руйнувань ще оцінюють. 

Найважливіше – люди. Усі живі, ніхто з нашої команди не постраждав. І це для нас головне,
 – додали у компанії. 

Водночас там попередили про можливі затримки з виконанням окремих замовлень. Клієнтів і партнерів попросили поставитися до цього з розумінням.

Тим часом магазини "Агромат" та онлайн-магазин продовжують працювати. 

Зауважимо, що ТОВ "Агромат" – велика компанія, відома мережею магазинів плитки та сантехніки. Це один із найбільших гравців українського ринку будматеріалів.

Нагадаємо, що внаслідок ранкової атаки на Київщину у Бориспільському районі загинула 14-річна дівчинка. Також є постраждалі та пошкоджені цивільні об'єкти. Працюємо над ліквідацією наслідків атаки та допомагаємо людям.

Напередодні російський безпілотник влучив на території одного з підприємств у Милі, де зберігали боєприпаси. Після цього виникла масштабна пожежа, а потім почалася тривала детонація. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 37 людей, ще десятки людей постраждали. 

Через вибухи пошкоджені житлові будинки та інша інфраструктура, зокрема постраждав пансіонат для людей похилого віку.

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