"Було пряме влучання": Росія зруйнувала склад "Агромат" на Київщині

Росія атакувала інфраструктуру компанії "Агромат" на Київщині. На щастя, постраждалих немає.

Про наслідки російського обстрілу компанія розповіла у соцмережах.

Які наслідки атаки на склад "Агромату"?

29 серпня вранці ворог поцілив в один зі складів компанії у Київській області. Внаслідок прямого влучання складське приміщення зазнало значних пошкоджень. Масштаби руйнувань ще оцінюють.

Найважливіше – люди. Усі живі, ніхто з нашої команди не постраждав. І це для нас головне,

– додали у компанії.

Водночас там попередили про можливі затримки з виконанням окремих замовлень. Клієнтів і партнерів попросили поставитися до цього з розумінням.

Тим часом магазини "Агромат" та онлайн-магазин продовжують працювати.

Зауважимо, що ТОВ "Агромат" – велика компанія, відома мережею магазинів плитки та сантехніки. Це один із найбільших гравців українського ринку будматеріалів.

Нагадаємо, що внаслідок ранкової атаки на Київщину у Бориспільському районі загинула 14-річна дівчинка. Також є постраждалі та пошкоджені цивільні об'єкти. Працюємо над ліквідацією наслідків атаки та допомагаємо людям.

Напередодні російський безпілотник влучив на території одного з підприємств у Милі, де зберігали боєприпаси. Після цього виникла масштабна пожежа, а потім почалася тривала детонація. Внаслідок інциденту загинули щонайменше 37 людей, ще десятки людей постраждали.

Через вибухи пошкоджені житлові будинки та інша інфраструктура, зокрема постраждав пансіонат для людей похилого віку.