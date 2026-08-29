Як повідомив у своєму телеграм-каналі президент Зеленський, наразі відомо про майже 30 загиблих, серед яких голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який рятував людей.

Що відомо про наслідки удару

З вечора у селі Мила ще триває ліквідація наслідків цього дронового удару.

На місці розгорнуті штаби для допомоги людям, залучені всі необхідні служби, працюють понад 300 працівників ДСНС.

Був удар по складу з подальшою детонацією. На жаль, є значні руйнування навколишньої інфраструктури: пошкоджено житлові будинки, пансіонат для людей похилого віку та людей з інвалідністю,

– написав Зеленський.

Наразі відомо, що 27 людей загинуло, ще 42 постраждали.

Вже понад 370 людей евакуйовано, і евакуація постійно продовжується.

Були доповіді прем'єр-міністра Сергія Корецького, міністра внутрішніх справ Івана Вигівського. Обов'язково ті, хто допустив це, мають понести відповідальність за свої рішення. Слідчі Нацполіції та Служби безпеки України проводять досудове розслідування, відкрито кримінальне провадження за статтею про службову недбалість. Є норми: боєприпасів поруч із будинками, іншою житловою забудовою бути не може. Обов’язково будуть відповідні висновки,

– зазначив президент.

Нагадаємо, що загалом цієї ночі російські війська випустили по регіонах України понад 260 ударних безпілотників, завдавши ударів по Київщині, Одещині, Дніпропетровщині, Запоріжжю, Сумщині та інших областях.