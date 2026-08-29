Как сообщил в своем телеграм-канале президент Зеленский, на данный момент известно о 27 погибших, среди которых – глава Дмитровской общины Тарас Дидич, спасавший людей.

Что известно о последствиях удара

К ликвидации последствий привлечены более 300 сотрудников ГСЧС и все необходимые службы. Более 370 человек уже удалось эвакуировать, и эта работа продолжается.

Следователи Нацполиции и Службы безопасности Украины начали досудебное расследование по статье о служебной халатности. Как подчеркнул глава государства, боеприпасов рядом с жилой застройкой быть не может, поэтому чиновники, допустившие это, понесут ответственность.

В целом этой ночью российские войска запустили по регионам Украины более 260 ударных беспилотников, нанеся удары по Киевской, Одесской, Днепропетровской, Запорожской, Сумской и другим областям.