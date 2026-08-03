У Кремля новий головний біль: удари по Wildberries загрожують не лише бізнесу

Внаслідок масштабних пожеж на складах компанія Wildberries вже фіксує мільярдні збитки, але цим проблеми не обмежуються. Величезні борги маркетплейсу та його партнерів можуть серйозно вдарити по банках Росії.

Які борги у Wildberries перед банками

Сукупна заборгованість Wildberries перед російськими банками сягає 1,3 трильйона рублів, розповіли у Службі зовнішньої розвідки України.

Найбільше може втратити другий за величиною банк країни – ВТБ, на балансі якого, за різними оцінками, перебуває від 500 до 600 мільярдів рублів кредитів, пов'язаних із маркетплейсом.

Втім, ризики стосуються не лише самої компанії. Через платформу працюють тисячі продавців, значна частина яких фінансує свою діяльність за допомогою короткострокових банківських кредитів.

Після знищення товарів унаслідок пожеж збитки вже оцінюють приблизно у 500 мільярдів рублів. Якщо частина цим продавців не зможе платити за кредитами, банки отримають чергову порцію проблемних боргів.

Які проблеми у російських банків

Ситуація загострюється на тлі загальних проблем російської банківської системи:

Лише за перші два тижні липня вкладники вивели з банків близько 500 мільярдів рублів готівки – удвічі більше, ніж за весь червень;

Одночасно дефіцит ліквідності банків майже сягнув 2,5 трильйона рублів.

Пожежі стали лише черговим ударом, який здатен підкосити проблемну фінансову систему, збудовану Москвою.

Ця ситуація стала наслідком моделі, яку Кремль роками будував навколо державного контролю, пільгового кредитування та підтримки наближеного до влади бізнесу. Тепер накопичені ризики повертаються до банківської системи у вигляді проблемних активів,

– наголосили в СЗРУ.

Водночас у розвідці вважають, що у російської влади небагато можливостей підтримати банки. Адже дефіцит державного бюджету вже досяг приблизно 6 трильйонів рублів, а наприкінці липня Центробанк РФ погіршив прогноз до 8 трильйонів рублів.

У результаті банки, які ще нещодавно допомагали фінансувати державу, купуючи її облігації, тепер самі можуть потребувати бюджетної підтримки.

Таким чином, удари по Wildberries не менше важливі, ніж по НПЗ, адже б'ють не лише по російському бізнесу, але й по фінансовій системі країни.

Нагадаємо, збитки від пожеж на складах наразі частково компенсують лише невеликим компаніям, які працюють через платформу. Тоді як великі можуть і не дочекатися виплат.