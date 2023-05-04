"Винагороди" для російських військових: Україна визнала угорський банк спонсором війни

Україна внесла один з угорських банків до переліку міжнародних спонсорів тероризму. Регулятор виділив кілька вкрай серйозних підстав для ухвалення такого рішення.

Йдеться про ОТП Банк, який входить до 50 найбільших банків на території Росії. Кількість клієнтів у державі-агресорці перетнула позначку у 2,2 мільйона осіб.

НАЗК назвало нового міжнародного спонсора війни

Національне агентство з питань запобігання корупції наголосило, що угорський ОТП Банк відіграй важливу роль для економіки Росії, яка намагається протистояти потужним санкціям колективного Заходу. Крім того, можна виділити такі моменти:

ОТП Банк входить до першої десятки банків у Росії на ринку кредитних карт, займаючи 8 місце;

У 2020 році угорський банк зафіксував прибуток у розмірі 113 мільйонів рублів. Податок на прибуток, який поповнив бюджет агресора, оцінили у 190 мільйонів рублів.

Далі – більше! ОТП Банк демонструє неприйнятну та скандальну позицію щодо нападу Росії на Україну. Зокрема, ця фінансова установа визнає так звані Донецьку та Луганську "народні республіки".

Після початку повномасштабної війни ситуація лише погіршилася, оскільки банк почав надавати пільгові умови для оформлення кредитів для російських військових. По суті, окупанти можуть отримати "винагороду" за вчинення воєнних злочинів в Україні. Відтак у НАЗК підкреслили, що OTP Group продовжує спонсорувати повномасштабну війну Росії проти України.

На момент створення цього матеріалу, вартість акцій OTP Bank на Будапештській фондовій біржі коливається на рівні 10 975 форинтів або 32,43 долара США. Цінні папери з початку торгів подешевшали на понад 1%. Ринкова капіталізація банку становить 3,069 трильйона форинтів, за даними Yahoo!Finance.