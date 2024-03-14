Uklon більше не працюватиме в комендантську годину

Онлайн-сервіс виклику авто Uklon отримав звернення від Патрульної поліції й від 14 березня припиняє працювати під час комендантської години вночі. Про це повідомив гендиректор компанії Сергій Гришков.

Чому компанія не працюватиме вночі

Сергій Гришков зазначив, що запит від поліції компанія отримала 7 березня. Він пояснив, що раніше водії Uklon, які мають перепустку і можливість здійснювати перевезення вночі, самі могли вирішувати, працювати в комендантську годину чи ні. Тепер платформа буде обмежувати їх.

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Сергій Гришков Гендиректор компанії Uklon Ми з повагою ставимося до роботи правоохоронної системи України та приймаємо ваш запит. Також ми розраховуємо і на повагу правоохоронних органів до вітчизняного бізнесу. Ми ініціювали технічні доробки нашого сервісу, які були сьогодні завершені.

Перше обмеження роботи сервісу буде здійснено в ніч із 14 на 15 березня 2024 року і надалі буде діяти по всій Україні відповідно до комендантських годин кожного з регіонів. Досі в компанії були довгі дискусії, чи варто дозволяти водіям їздити під час комендантської години.