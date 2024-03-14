Чому компанія не працюватиме вночі

Сергій Гришков зазначив, що запит від поліції компанія отримала 7 березня. Він пояснив, що раніше водії Uklon, які мають перепустку і можливість здійснювати перевезення вночі, самі могли вирішувати, працювати в комендантську годину чи ні. Тепер платформа буде обмежувати їх.

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Сергій Гришков Гендиректор компанії Uklon Ми з повагою ставимося до роботи правоохоронної системи України та приймаємо ваш запит. Також ми розраховуємо і на повагу правоохоронних органів до вітчизняного бізнесу. Ми ініціювали технічні доробки нашого сервісу, які були сьогодні завершені.

Перше обмеження роботи сервісу буде здійснено в ніч із 14 на 15 березня 2024 року і надалі буде діяти по всій Україні відповідно до комендантських годин кожного з регіонів. Досі в компанії були довгі дискусії, чи варто дозволяти водіям їздити під час комендантської години.