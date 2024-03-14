Що ця співпраця значить для Укрпошти

Компанія DHL Global Match займається доставкою посилок у США, Австралію та Канаду. Варто зауважити, що країни Азії також є перспективними точками у які буде здійснюватись перевезення.

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Ігор Смілянський Генеральний директор Укрпошти Партнерство з DHL Global Match – це частина стратегії компанії з розширення експортних маршрутів.

Нова співпраця має не тільки розширити горизонти доставки, а і пришвидшити її. Також не можна ігнорувати, що завдяки роботі з DHL Global Match перевезення посилок стане надінішим.

Тепер надсилати за кордон ще надійніше та швидше. Особливо варто наголосити про переваги для наших експортерів, які продають у великій кількості свої товари на міжнародних маркетплейсах,

– йдеться у повідомленні Укрпошти

Довідка: DHL Global Match – компанія, що здійснює доставлення, завдяки власному флоту та суднам авіакомпаній партнерів.

Як довго реалізується ця співпраця

Насправді робота між Укрпоштою та DHL Global Match реалізується уже протягом місяця. Смілянський зауважує, що клієнти служби доставки встигли помітити різниці в якості послуг.

Завдяки вказаній співпраці тарифи залишаються без змін, а от швидкість перевезення збільшується. Станом на тепер, Укрпошта здійснює доставку у 660 тисяч відділень по всій земній кулі.