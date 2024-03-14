Регулятор суворо покарав lifecell
Національна комісія з державного регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку виписала штраф для мобільного оператора "Лайфселл". Сума покарання складе 10 мільйонів гривень.
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Причина такого великого штрафу – невиконання вимог щодо готовності до блекаутів, які можуть виникнути у разі обстрілу росіянами енергетичної інфраструктури. Відповідні вимоги встановлює розпорядження "Про забезпечення електронними комунікаційними послугами в умовах воєнного стану".
Загалом у межах рейді регулятор провів 22 позапланові перевірки. Відбувся огляд потужностей "Водафон", "Київстар" та "Лайфселл".
Як повідомили у комісії, порушення виявили у всіх трьох операторів мобільного зв'язку. Але згодом з'ясувалося, що "Водафон" та "Київстар" виправили недоліки, а от "Лайфселл" проігнорував зауваження. Принаймні, так каже регулятор.
Зокрема, "Лайфселл" не погоджується зі штрафом та буде оскаржувати його у суді. Річ у тому, що він виписаний після повторної перевірки, в акті про яку йдеться, що компанія виправила усі недоліки. Відтак, рішення регулятора вважають нелогічним.