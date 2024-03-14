Регулятор строго наказал lifecell
Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи выписала штраф для мобильного оператора "Лайфселл". Сумма наказания составит 10 миллионов гривен.
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Причина такого большого штрафа – невыполнение требований по готовности к блэкаутам, которые могут возникнуть в случае обстрела россиянами энергетической инфраструктуры. Соответствующие требования устанавливает распоряжение "Об обеспечении электронными коммуникационными услугами в условиях военного положения".
Всего в рамках рейда регулятор провел 22 внеплановые проверки. Состоялся осмотр мощностей "Водафон", "Киевстар" и "Лайфселл".
Как сообщили в комиссии, нарушения обнаружили у всех трех операторов мобильной связи. Но впоследствии выяснилось, что "Водафон" и "Киевстар" исправили недостатки, а вот "Лайфселл" проигнорировал замечания. По крайней мере, так говорит регулятор.
В частности, "Лайфселл" не согласен со штрафом и будет оспаривать его в суде. Дело в том, что он выписан после повторной проверки, в акте о которой говорится, что компания исправила все недостатки. Поэтому, решение регулятора считают нелогичным.