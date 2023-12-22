Uklon, Uber і Bolt будуть платити "податок на Google"

Популярні сервіси таксі активно провадять електронну комерцію. Податкова розробила для них пропозицію щодо оподаткування.

Податок для сервісів таксі

Як повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, сервіси таксі Uklon, Uber і Bolt відповіли згодою на пропозицію сплачувати "податок на Google".

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Податкова наразі здійснює моніторинг компаній, які надають послуги з електронної комерції. Хто ще не встиг зареєструватися, то отримує відповідну пропозицію це зробити.

"Податок на Google" прийняли у 2021 році, він зобов'язує іноземні компанії сплачувати 20% ПДВ, як це робить український бізнес.

Наприклад, на пропозиції податкової відгукнулися сервіси таксі Uklon, Uber і Bolt. Вдячний компаніям за свідому позицію,

– розповів Гетманцев.

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Як додав нардеп, оподаткування нерезидентів наразі ускладнене. Так званий податок на Google – це свідоме підпорядкування компаній податковим правилам країн, в яких вони працюють.

Такі гіганти як Google, Facebook, Apple також вже зареєструвалися і платять податки. У 2023 році цей податок приніс у державний бюджет вже 8 мільярдів гривень.