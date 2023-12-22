Податок для сервісів таксі
Як повідомив голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, сервіси таксі Uklon, Uber і Bolt відповіли згодою на пропозицію сплачувати "податок на Google".
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Податкова наразі здійснює моніторинг компаній, які надають послуги з електронної комерції. Хто ще не встиг зареєструватися, то отримує відповідну пропозицію це зробити.
Наприклад, на пропозиції податкової відгукнулися сервіси таксі Uklon, Uber і Bolt. Вдячний компаніям за свідому позицію,
– розповів Гетманцев.
Як додав нардеп, оподаткування нерезидентів наразі ускладнене. Так званий податок на Google – це свідоме підпорядкування компаній податковим правилам країн, в яких вони працюють.
Такі гіганти як Google, Facebook, Apple також вже зареєструвалися і платять податки. У 2023 році цей податок приніс у державний бюджет вже 8 мільярдів гривень.