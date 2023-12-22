Налог на сервис такси
Как сообщил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, сервисы такси Uklon, Uber и Bolt ответили согласием на предложение платить "налог на Google".
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Налоговая сейчас осуществляет мониторинг компаний, предоставляющих услуги по электронной коммерции. Кто еще не успел зарегистрироваться, получает соответствующее предложение это сделать.
К примеру, на предложения налоговой откликнулись сервисы такси Uklon, Uber и Bolt. Благодарен компаниям за сознательную позицию,
– рассказал Гетманцев.
Как добавил нардеп, налогообложение нерезидентов затруднено. Так называемый налог на Google – это сознательное подчинение компаний налоговым правилам стран, где они работают.
Такие гиганты как Google, Facebook, Apple тоже уже зарегистрировались и платят налоги. В 2023 году этот налог принес в государственный бюджет уже 8 миллиардов гривен.