Україна продає одне з найбільших у світі титанових підприємств Азербайджану

Антимонопольний комітет України погодив придбання "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії" азербайджанським інвестором. Рішення стало останнім кроком у завершенні приватизації ОГХК.

Neqsol зміцнює позиції в Україні

Згідно з рішенням Комітету, "Цемін Україна" отримала дозвіл на придбання контрольного пакета акцій ОГХК – понад 50% голосів у вищому органі управління підприємства. Це надає інвестору фактичний контроль над стратегічною компанією, яка є провідним в Україні виробником титанової сировини, повідомляє 24 Канал.

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"Цемін Україна" є частиною Neqsol Holding, який повністю належить громадянину Азербайджану Насібу Хасанову.

Довідково. ОГХК – один із найбільших світових виробників титанової сировини. Загальна потужність підприємства перевищує 500 тисяч тонн продукції на рік.

Процес розгляду справи в АМКУ тривав із грудня 2024 року. Комітет підтвердив, що ухвалене рішення дозволяє офіційно завершити процедуру передачі ОГХК у приватну власність.

Позиція NEQSOL Holding

NEQSOL Holding, коментуючи новину для Forbes, підкреслив, що це – один із ключових етапів у реалізації масштабної приватизації, проведеної в умовах повномасштабної війни. Регіональний директор холдингу в Україні Володимир Лавренчук заявив, що NEQSOL має амбітні плани трансформації ОГХК у сучасного глобального гравця ринку титану.

Інвестор також пообіцяв дотримуватись всіх умов приватизаційної угоди, яка передбачає модернізацію підприємства, запуск нових продуктів на основі глибокої переробки сировини та вихід української титанової продукції на нові світові ринки. Холдинг запевнив у дотриманні міжнародних санкцій і стандартів ведення бізнесу.