Експорт молочної продукції з України у жовтні перевищив довоєнний рівень на 70%

Попри зменшення поголів'я, молочна продукція в Україні продовжує не лише задовольняти внутрішній попит, а й експортуватися за кордон. Так, у жовтні на зовнішню торгівлю припало 9 тисяч тонн молочки від українських виробників.

Показник є на 70% вищим, ніж у жовтні минулого року. Про це повідомили в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ).

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Що експортували найбільше

Як зазначають в УКАБ, у жовтні поточного року українські виробники молочної продукції найбільше експортували такі товари:

згущені молоко та вершки – 2,91 тисячі тонн, що на 92% вище, ніж у жовтні 2021 року;

незгущені молоко та вершки – 2,6 тисячі тонн, що у 2 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року;

масло вершкове – 1,7 тисячі тонн, – зростання експорту на 60%;

молочна сироватка – 989 тисячі тонн, – спад на 10%;

маслянка, коагульовані молоко та вершки, йогурти і кефір – 234 тонни, що на 28% менше проти цього ж місяця торік.

За словами аналітика УКАБ Максима Гопки, збільшення експорту окремих категорій української молочної продукції спричинене завдяки створенням нових можливостей постачання до країн Європи, а також високими цінами в ЄС на сире молоко, адже це дозволило активізуватися нашій галузі й знайти нові ринки збуту.

Зазначається, що на європейському ринку вартість зросла на 32% протягом останніх 10 місяців й у середньому становила 55,2 євро за 100 кілограмів. Проте, наразі зростання цін сповільнюється через стабілізацію пропозицій на ринках та скорочення попиту на молочну продукцію.

У жовтні навіть зафіксовано зниження світових цін на всі види молочної продукції. Таке падіння можна пояснити меншими, ніж передбачалося, обсягами закупівель з боку Китаю та млявим попитом за спотовими контрактами, оскільки більшість країн-імпортерів повністю задовольнили свої поточні потреби. Крім того, дається взнаки і вплив просідання євро щодо долара США,

– підсумував експерт.