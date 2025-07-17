В Україні бракує до 40 тисяч водіїв вантажівок: нові машини стоять, бо кермувати нікому
- В Україні бракує до 40 тисяч водіїв вантажівок, що призводить до простою третини транспорту.
- Мінрозвитку ініціює програми для залучення нових фахівців, включаючи жінок, ветеранів і молодь.
- Великі компанії мають можливість бронювати до 50% персоналу, але виникає потреба в перепрофілюванні кадрів.
У сфері великовантажних перевезень фіксують гострий кадровий голод. До 30% вантажівок простоюють через нестачу водіїв категорії СЕ
Криза в логістиці?
Про це повідомив заступник міністра розвитку громад Сергій Деркач в інтерв'ю Укрінформу, передає 24 Канал.
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"Маємо близько 130 тисяч вантажівок. Але 30 – 40 тисяч водіїв бракує – тобто третина транспорту не працює", – зазначив посадовець.
За словами Деркача, проблема стала критичною. Ба більше, навіть великі компанії не можуть використати нові автомобілі через відсутність персоналу.
"Стоїть 30 нових вантажівок, є контракти, але нема кому їздити", – додав він.
Які рішення пропонують?
Мінрозвитку ініціює низку програм, щоб залучити до професії нових фахівців, зокрема, жінок, ветеранів і молодь. Також триває робота з бізнесом щодо бронювання співробітників.
Наприклад, компанії, які працюють на міжнародному ринку, мають право забронювати до 50% персоналу, але часто працівники не є безпосередньо водіями, тому виникає потреба перепрофілювання кадрів.