В Україні бракує до 40 тисяч водіїв вантажівок: нові машини стоять, бо кермувати нікому

У сфері великовантажних перевезень фіксують гострий кадровий голод. До 30% вантажівок простоюють через нестачу водіїв категорії СЕ

Криза в логістиці?

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад Сергій Деркач в інтерв'ю Укрінформу, передає 24 Канал.

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"Маємо близько 130 тисяч вантажівок. Але 30 – 40 тисяч водіїв бракує – тобто третина транспорту не працює", – зазначив посадовець.

За словами Деркача, проблема стала критичною. Ба більше, навіть великі компанії не можуть використати нові автомобілі через відсутність персоналу.

"Стоїть 30 нових вантажівок, є контракти, але нема кому їздити", – додав він.

Які рішення пропонують?

Мінрозвитку ініціює низку програм, щоб залучити до професії нових фахівців, зокрема, жінок, ветеранів і молодь. Також триває робота з бізнесом щодо бронювання співробітників.

Наприклад, компанії, які працюють на міжнародному ринку, мають право забронювати до 50% персоналу, але часто працівники не є безпосередньо водіями, тому виникає потреба перепрофілювання кадрів.