В Україні перевіряють інтернет-магазини: моніторять фейсбук та інстаграм

В Україні почали перевіряти інтернет-магазини. Зокрема, моніторять фейсбук та інстаграм.

Так, за вересень та жовтень виявили факти торгівлі через інтернет без державної реєстрації та застосування РРО/ПРРО. Зокрема, це стосується товарів у таких соцмережах як інстаграм та фейсбук.

Важливо Податкова почне перевіряти бізнес: що потрібно знати та як підготуватися

Податкова почала перевіряти інтернет-магазини

Податкова виявила, що у Києві інтернет-магазин торгував технікою Apple без застосування РРО/ПРРО та видачі відповідних розрахункових документів. А на Київщині інтернет-магазин продавав косметику на платформі Prom.ua через сервіс переказу коштів LiqPay без застосування реєстратора розрахункових операцій та видачі чека.

На Хмельниччині зафіксували 8 фактів торгівлі через інтернет без реєстрації та сплати податків. У Житомирі інтернет-магазин торгував електроінструментами, але продавець не зареєстрований як ФОП.

Податки для ФОПів у жовтні

За торгівлю без держреєстрації передбачено штраф до 85 000 гривень з конфіскацією продукції, знарядь виробництва, сировини й грошей, одержаних внаслідок адмінпорушення.

Платити Єдиний податок підприємці у жовтні будуть за такою системою: